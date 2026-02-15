Mercato OM : Habib Beye, la solution miracle à Marseille ?

Habib Beye est pressenti au poste d’entraîneur de l’OM. Sa probable arrivée suscite de nombreuses réactions, dont celle de Bixente Lizarazu, selon qui l’ex-coach de Rennes ne résoudra pas le vrai problème du club.

Mercato : Habib Beye, une opportunité pour l’OM…

Limogé du Stade Rennais, Habib Beye devrait rebondir à l’OM, la semaine prochaine. Il est tout proche de prendre la place de Roberto de Zerbi, lui aussi viré officiellement il y a quatre jours.

Bixente Lizarazu, ancien coéquipier du technicien franco-sénégalais à Marseille (en 2004), a exprimé son opinion sur l’arrivée de ce dernier sur le banc des Phocéens. Il valide d’abord la piste.

« Oui, ça peut être bien, il a toujours rêvé d’entraîner l’OM, c’est une bonne opportunité« , a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Maxi Foot.

… mais pas « l’homme de la situation »

Le consultant de Téléfoot a souligné ensuite : « Mais il n’y a pas d’homme de la situation ». Selon son argument, « il y a une instabilité » à l’OM. « Dix entraîneurs depuis 2019, il faut travailler sur la structure, avoir un cadre de travail pour avoir de la sérénité. Un seul homme n’est pas suffisant », a-t-il expliqué.

Pour Bixente Lizarazu, la direction de l’Olympique de Marseille ne devrait pas perdre le temps pour nommer son nouvel entraîneur. « Choisir vite ? Oui, il faut aller très vite », a-t-il glissé en conclusion.

Pour rappel, l’OM a concédé 2 défaites et 2 nuls lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions condindues.

