ASSE : Pourquoi Saint-Etienne doit se méfier de Laval

L’ASSE doit se méfier du Stade Lavallois, son prochain adversaire, dont les résultats à l’extérieur sont positifs.

Ligue 2 : L’ASSE sur le podium, à 2 points du leader

L’ASSE reçoit Laval au stade Geoffroy Guichard, samedi (19h), lors de la 24e journée de Ligue 2. Les Stéphanois sont sur une série positive depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Ils ont enregistré deux victoires de rang contre le Montpellier HSC (1-0) et l’EA Guingamp (1-2). Grace à ces deux succès, les Verts sont sur le podium, à seulement 2 points du leader, l’ES Troyes AC.

Le Stade Lavallois plus solide à l’extérieur qu’à domicile

Quant aux Tango, ils sont avant-derniers au classement et relégable en Ligue 2 ,à ce stade de la saison. Ils ont concédé 11 défaites et 9 nuls, pour seulement 3 victoires, soit 18 points au compteur.

En revanche, Ie club mayennais est plus à son aise à l’extérieur qu’à domicile. C’est justement sur terrain adverse qu’il a arraché ses 3 victoires, précisément à Boulogne-sur-Mer, à Bastia et à Nancy. Laval a également glané 5 des 11 points des matchs nuls chez leurs adversaires : à Grenoble, à Rodez, à Annecy, à Amiens et au Le Mans lors du dernier derby en date.

Laval a glané 14 de ses 18 poinst chez ses adversaires

Au classement des matchs à l’extérieur, l’équipe d’Olivier Frapolli est 13e avec 14 points. De plus, elle est invaincue lors de ses deux derniers matchs. L’ASSE a donc suffisamment de raisons de se méfier des Lavallois hors du stade Francis Le Basser, surtout qu’ils sont en quête de victoires pour quitter la zone rouge de relégation.

Lire aussi sur l’ASSE :