OL : Dominik Greif, véritable dernier rempart de Lyon

L’OL doit sa solidité défensive actuelle aux arrêts décisifs de son gardien de but, Dominik Greif, auteur de 9 clean sheet en Ligue 1.

OL : Dominik Greif auteur de 9 clean sheet en Ligue 1

Si l’OL est troisième de Ligue 1, avec également la troisième meilleure défense du championnat, son gardien de but numéro un, Dominik Greif (1,97 m), y a largement contribué. Il totalise 9 clean sheet en 18 matchs disputés en Ligue 1.

Le nouveau portier des Gones est en tête du classement des meilleurs gardiens avec Robin Risser du RC Lens et Lucas Chevalier du Paris Saint-Germain, qui ont réussi aussi 9 clean sheet chacun en championnat.

L’Olympique Lyonnais sur une série de 13 victoires consécutives

Rémy Deschamps, le deuxième gardien de but de l’Olympique Lyonnais a aussi enregistré 3 victoires sans concéder de buts. Ce qui fait un total de 12 clean sheet, soit 55 %, pour le club rhodanien en Ligue 1 cette saison.

Sur l’échiquier européen, seuls Arsenal et l’Inter Milan, les leaders respectifs de Premier League et Serie A, font mieux que Lyon, avec 13 clean sheet chacun.

Cependant, l’équipe de Paulo Fonseca est actuellement sur une série historique de 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, dont 7 sans prendre le moindre but.

Lyon, 2e meilleure défense en Ligue Europa

Pour revenir à Dominik Greif, il a été recruté à Majorque (Espagne) l’été dernier pour remplacer Lucas Perri, transféré à Leeds United. Il a joué son premier match avec l’OL à partir de la 5e journée de Ligue 1, le 19 septembre 2025.

En Ligue Europa, le portier international slovaque (5 sélections) a réalisé 3 clean sheet en 4 matchs disputés. Il est aussi comptable de la bonne défense de Lyon, qui n’a concédé que 5 buts en 8 rencontres dans la phase de Ligue. Soit la deuxième meilleure défense de la C3, juste derrière Fribourg, qui a encaissé seulement 4 buts.

