Grand ménage à l’OM : Le départ de Pablo Longoria confirmé

Après le retour fracassant de Medhi Benatia à l’OM, Pablo Longoria est de plus en plus menacé. Le propriétaire Frank McCourt a confirmé la quête d’un nouveau président à Marseille.

OM : Frank McCourt le confirme, Pablo Longoria sera remplacé

Une réunion de crise a eu lieu ce mardi 17 février à la Commanderie. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt épaulé par Medhi Benatia, a échangé avec les joueurs et les supporters de l’OM. Le milliardaire amércain en a profité pour lever le voile sur les grands changements à venir.

L’annonce majeure concerne le poste d’entraîneur de l’OM. Habib Beye est en passer de prendre les rênes de l’équipe première. L’ancien capitaine phocéen est chaud à l’idée de relever ce défi. Ce qui a facilité les négociations. Le Sénégalais attend désormais le verdict de la commission juridique de la LFP concernant la rupture avec le Stade Rennais.

Une fois cette étape réglée, Habib Beye s’engagera avec l’OM. Son officialisation n’est plus qu’une question d’heures. Ces changements touchent aussi le sommet de l’organigramme. Pablo Longoria est proche de quitter le poste de président du club marseillais. Frank McCourt a lui-même confirmé qu’il était à la recherche d’un « nouveau président », indique RMC Sport.

Un maintien temporaire à l’Olympique de Marseille

Il n’y a plus de doute. Cette déclaration annonce la fin de l’ère Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. Le dirigeant espagnol reste en poste pour le moment sachant que son autorité réelle s’est considérablement amenuisée ces derniers mois. Son maintien répondrait uniquement à une logique politique.

Franck McCourt souhaite conserver la voix de l’OM au conseil d’administration de la LFP et dans les instances européennes. Pablo Longoria est bien parti pour quitter ses fonctions à la fin de l’exercice, après cinq années de mandat. Marseille est donc à l’aube d’un nouveau chapitre de son histoire.

