Mercato PSG : Un cadre file vers le Qatar

Marquinhos pourrait quitter le PSG dans les prochains mois. Des nouvelles fraîches tombent concernant sa prochaine destination.

Ça se bouscule pour l’avenir d’un cadre à Paris. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Marquinhos ne prévoit pas un départ cet été. Le capitaine parisien, toujours soutenu par Luis Enrique, entend poursuivre l’aventure la saison prochaine malgré une carrière qui entre progressivement dans sa phase finale.

Auteur d’un parcours marqué par le sacre européen du club, le défenseur brésilien réfléchit néanmoins à la suite. D’après les informations de L’Équipe, le joueur exclut totalement une destination en Arabie saoudite, malgré plusieurs sollicitations de la Saudi Pro League ces derniers mois.

Selon le journaliste Loïc Tanzi, Marquinhos a confié à son entourage qu’un départ au Moyen-Orient ne pourrait se faire qu’au Qatar. Une orientation cohérente pour le plus ancien joueur de l’ère Qatar Sports Investments, très attaché au projet parisien et à son environnement historique.

Le recrutement du jeune défenseur Ilya Zabarnyi n’ayant pas encore bouleversé la hiérarchie, le Brésilien conserve un rôle central dans le vestiaire, avec la confiance du président Nasser Al‑Khelaïfi. À Paris, l’histoire commune n’est donc pas prête de s’écrire au passé et si un dernier défi devait se présenter, il porterait sans doute les couleurs du Qatar plutôt que celles du championnat saoudien.

