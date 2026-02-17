Mercato FC Nantes : Ahmed Kantari viré, son successeur arrive

Ahmed Kantari n’est plus en odeur de sainteté au FC Nantes. Un ancien coach de l’ASSE pourrait le remplacer.

Mercato FC Nantes : Kantari menacé, Dall’Oglio attendu à Nantes ?

La situation devient critique pour le FC Nantes. Après la lourde défaite face à l’AS Monaco (3-1), les Canaris stagnent à une inquiétante 17e place et l’avenir d’Ahmed Kantari s’assombrit sérieusement.

Choisi par Waldemar Kita pour succéder à Luis Castro et insuffler un nouveau souffle, le technicien peine à relancer la machine. Malgré un mercato hivernal animé, l’équipe semble toujours aux abois. Et une contre-performance face au Le Havre AC pourrait précipiter son départ. D’autant que le calendrier s’annonce périlleux. Les Jaune et Vert vont défier le LOSC, Angers SCO, le Paris Saint‑Germain, le RC Strasbourg puis un duel capital face au FC Metz.

Pour relancer la machine, un nom revient : celui d’Olivier Dall’Oglio. Selon le journaliste Laurent Hess, l’ancien entraîneur de l’AS Saint‑Étienne représenterait le profil idéal pour provoquer l’électrochoc attendu. Apprécié pour la qualité de son travail et sa capacité à structurer un collectif, il apparaît comme l’homme idéal malgré une fin de cycle compliquée chez les Verts.

On ignore pour le moment si la direction nantaise, avec Franck Kita en première ligne, passera à l’action dans les prochains jours pour tenter de redresser une saison qui menace de virer au cauchemar.

