Mercato OM : McCourt vend la mèche, l’entraîneur arrive !

Le propriétaire Frank McCourt sort de sa réserve pour apporter un peu de stabilité à l’OM. Le milliardaire américain a même déjà rassuré le vestiaire phocéen sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

Mercato : L’OM accélère, McCourt prend les devants pour Habib Beye

Une transition en douceur est en cours à l’Olympique de Marseille. Frank McCourt a personnellement tranché pour l’avenir de Medhi Benatia. Le propriétaire de l’OM a trouvé les arguments nécessaires pour conserver son directeur sportif qui avait récemment rendu sa démission.

Medhi Benatia est reconduit dans ses fonctions. Ce revirement, officialisé par communiqué, vise à stabiliser une institution ébranlée par les récentes tensions internes. Frank McCourt s’est aussi rendu à l’OM pour échanger directement avec un vestiaire phocéen en pleine doute. L’objectif de cet échange visait à rassurer le groupe.

À voir

ASSE : Bonne nouvelle, un joueur clé de retour avant Laval

Lire aussi : Annonce officielle à l’OM : Medhi Benatia est enfin fixé

Foot Mercato assure que le milliardaire américain a profité de cette rencontre pour faire une révélation majeure : le nouvel entraîneur de l’OM a déjà été rencontré. Habib Beye aurait échangé avec le propriétaire phocéen sur les contours de son contrat et autre détails confidentiels.

Des négociations ultimes prévues ce mardi

L’ancien capitaine de l’OM est même déjà présent dans la cité phocéen, signe que sa nomination ne serait plus qu’une question d’heure. Des négociations sont programmées aujourd’hui même entre Habib Beye, ses représentants et la direction de l’Olympique de Marseille.

Ce rapprochement devrait permettre de clore une séquence de crise et de lancer officiellement un nouveau cycle sportif pour l’actuel quatrième de Ligue 1. Son arrivée serait conditionnée au règlement de son litige avec le Stade Rennais. La commission de la LFP devrait trancher ce mardi. Une fois le verdict rendu, Habib Beye devrait poser ses valises à l’OM.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Après De Zerbi et Benatia, la tête de Longoria réclamée

À voir

Mercato PSG : Une offre de 100M€ pour un top joueur du Paris SG

INFO Choc : Accord imminent, Greenwood quitte déjà l’OM ?

Mercato OM : Bonne nouvelle pour l’arrivée de Habib Beye !