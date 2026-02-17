ASSE : Bonne nouvelle, un joueur clé de retour avant Laval

L’ASSE est en passe de récupérer un blessé pour le match contre le Stade Lavallois, samedi. Il s’est entraîné avec le groupe stéphanois, ce mardi.

Avant ASSE-Laval : Florian Tardieu retrouve l’entraînement collectif

Philippe Montanier, le nouvel entraîneur de l’ASSE, a certes remporté ses deux premiers matchs, mais il dispose d’un effectif incomplet. Plusieurs joueurs sont à l’infirmerie depuis son arrivée. Ce sont Maxime Bernauer, Chico Lamba, Mahmoud Jaber et Florian Tardieu. Joao Ferreira était aussi absent lors des victoires contre Montpellier (1-0) et Guingamp (1-2), mais il était suspendu.

Lisez aussi : ASSE : Djylian N’Guessan dans les plans de Montanier ?

À voir

Monaco-PSG : Choix fort de Luis Enrique en attaque, la compo

Ayant repris par des séances individuelles la semaine dernière, Florian Tardieu est revenu à l’entraînement collectif, ce mardi. Il est bien visible, avec le ballon, sur les images publiées sur le site internet de l’AS Saint-Etienne.

Evect confirme le retour du milieu de terrain, en indiquant qu’il avait effectué l’intégralité de la séance d’entraînement de dimanche, avant la journée de soins et repos, lundi. « ll ne s’agissait pas vraiment d’un décrassage, puisque l’intensité était de mise avec des joueurs n’ayant pas joué ou très peu la veille », souligne le média spécialisé.

Tardieu de retour, mais encore incertain contre le Stade Lavallois

Ayant entamé la préparation du match contre Laval, le joueur de 33 ans pourrait faire sa première apparition dans e groupe de Philippe Montanier, samedi lors de la 24e journée. En revanche, sa présence dans le Onze de départ face à Laval est encore incertaine.

Pour rappel, Florian Tardieu avait été touché au genou, précisément au niveau de son ligament latéral interne, suite à une glissade sur un mauvais appui, le mardi 3 février. Le nouvel entraîneur l’avait annoncé absent pour plusieurs semaines, le jeudi 5 février, lors de la conférence de presse d’avant le match contre Montpellier.

Lisez aussi sur l’ASSE :

ASSE : Troyes accroché à Bastia, Saint-Etienne en embuscade

À voir

Mercato FC Nantes : Ahmed Kantari viré, son successeur arrive

ASSE : Montanier fait ce que Horneland n’a jamais tenté

ASSE : Encore un renfort qui débarque à Saint-Étienne !