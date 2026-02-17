Mercato PSG : Une offre de 100M€ pour un top joueur du Paris SG

Le PSG tremble à quelques mois du mercato estival. Arsenal est prêt à toutes les folies pour Ousmane Dembélé.

Mercato PSG : Arsenal prêt à offrir 100M€ pour Dembélé ?

Le PSG pourrait perdre une gâchette offensive lors du prochain mercato estival. Ousmane Dembélé vers la Premier League ? C’est la rumeur qui agite la capitale. En pleine hésitation concernant sa prolongation de contrat au PSG, le Ballon d’Or est activement courtisé par Arsenal. Les Gunners, séduits par son nouveau statut de leader à Paris, envisageraient une offre record l’été prochain.

Si le Paris Saint-Germain souhaite officiellement conserver son ailier, les prétentions salariales de ce dernier bloquent le dossier. Lié au PSG jusqu’en 2028, Dembélé demande des conditions financières que Luis Campos et la direction hésitent encore à valider. Cette incertitude attire les convoitises, particulièrement du côté de l’Emirates Stadium.

Les Gunners ont commencer par flairer le coup. Ils seraient prêts à faire une folie pour s’offrir l’ancien crack du FC Barcelone. Arsenal pourrait en profiter en proposant un pont d’or au Français et un chèque de 100 millions d’euros au club parisien. Un dossier brûlant que Luis Campos devra trancher au plus vite.

