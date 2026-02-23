OL : Fonseca envisage un retour en Ukraine

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, envisage un retour en Ukraine où il a dirigé le Shakhtar Donetsk, pendant trois saisons.

OL : Paulo Fonseca reste très attaché à l’Ukraine

Paulo Fonseca (53 ans) a quitté l’Ukraine précipitamment, sous les bombes en 2019, mais il a gardé des souvenirs impérissables du pays et du Shakhtar Donetsk, le club qu’il a dirigé entre 2016 et juin 2019.

Touché par la guerre imposée à Ukraine, pays natal de son épouse, le coach de l’OL partage la douleur du peuple ukrainien. Comme il l’a confié dans une interview à L’Équipe, il reste très attaché au Pays confronté à la guerre.

OL : Fonseca veut retourner en Ukraine

Sur le plan sportif, le technicien portugais avoue avoir vécu de grandes émotions à la tête du club ukrainien. De ce fait, il pense y retourner un jour. Son rêve est de diriger la sélection nationale, ou à défaut, revenir sur le banc du Shakhtar Donetsk.

« Oui, j’adore Kiev, j’adore l’Ukraine. J’aimerais retourner en Ukraine pour travailler, pour aider ce pays, pour développer le football, qui a un immense potentiel », a confié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais au quotidien sportif.

Fonseca : « J’aimerais reprendre la sélection nationale »

« J’aimerais beaucoup reprendre la sélection nationale, ou retourner au Shakhtar. Ça fait partie de mes rêves pour l’avenir. Je ne sais pas quand, mais je sens que, d’une certaine façon, je dois rembourser tout ce que les Ukrainiens m’ont donné », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Paulo Fonseca est sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2027. La polongation de son contrat est même dans les tuyaux.

