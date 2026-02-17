Mercato OL : Une grande décision est prise à Lyon

Paulo Fonseca lâche une petite bombe sur son avenir à l’OL. Le coach portugais veut rester à Lyon la saison prochaine.

Mercato OL : Paulo Fonseca entretient le doute sur son avenir à Lyon

Ça se bouscule pour l’avenir de Paulo Fonseca à Lyon. Arrivé en janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage, écarté par John Textor, le coach portugais est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027. Le technicien portugais a su imposer sa patte et replacer le club rhodanien parmi les équipes qui comptent sur la scène nationale.

Dimanche, après le succès face à OGC Nice, l’hommage vibrant du stade a illustré la popularité grandissante de l’entraîneur. En coulisses, la direction sportive menée par Matthieu Louis-Jean, travaille déjà à une prolongation. Mais le principal intéressé n’a pas encore donné son feu vert.

S’exprimant récemment, Fonseca a confirmé qu’il serait bien sur le banc la saison prochaine tout en laissant planer un doute sur la suite, évoquant des ambitions personnelles et l’imprévisibilité de l’avenir. Lyon peut jubiler, il n’y a aucune urgence.

L’entraîneur ne prévoit pas de départ avant la saison 2026-2027. Mais si un grand club européen venait à se manifester, tout pourrait chambouler. Paulo Fonseca se concentre pleinement sur cette saison. Les Gones visent la qualification pour la Ligue des Champions et le sacre en Coupe de France.

