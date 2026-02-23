Coup de théâtre à l’OM : Frank McCourt lance un ultimatum

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, est déterminé à stabiliser les finances du club. Il a d’ailleurs faire passer une consigne claire en interne, sous peine de lourdes sanctions d’ici l’été prochain.

OM : Frank McCourt exigence une qualification en Ligue des champions sinon…

L’Olympique de Marseille entre dans une phase décisive de sa saison. Roberto De Zerbi parti, le propriétaire du club a personnellement repris les rênes de la communication interne. Son message, relayé par La Provence, est sans équivoque. Frank McCourt exige la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Cet objectif est prioritaire et non négociable. L’homme d’affaire désire voir son équipe décrocher une place dans l’élite européenne. Cela représente bien plus qu’un défi sportif. C’est une nécessité économique vitale dans un contexte de droits TV français sinistré. Le bonus financier de 50 millions d’euros lié à cette compétition est indispensable pour équilibrer les comptes du club.

Le quotidien régionl rapporte que Frank McCourt l’a clairement signifié à Medhi Benatia et aux joueurs. Cette qualification en C1 constituerait le « minimum syndical » à ses yeux. En cas d’échec, l’intersaison ressemblera à un immense chantier à l’OM. L’avenir de Medhi Benatia et celui d’une partie du vestiaire seraient remis en question.

Tout sera remis en cause à l’Olympique de Marseille

Tout se joue donc maintenant. Les prochains matchs de l’OM contre Lyon en championnat et contre Toulouse en Coupe de France seront électriques. Ils détermineront si le nouvel entraîneur Habib Beye parviendra à redresser la barre ou si l’OM bascule dans une crise plus profonde.

