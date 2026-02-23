Mercato PSG : Rebondissement dans le dossier Mayulu !

Les négociations pour la prolongation de son contrat semblaient au point mort. Mais Senny Mayulu serait finalement disposé à s’inscrire dans la durée au PSG.

Mercato : Senny Mayulu ne songe pas à quitter le PSG

Le Paris Saint-Germain accélère sa campagne de prolongation en interne. Après l’avenir de Bradley Barcola, c’est au tour de Senny Mayulu d’occuper le devant de la scène médiatique. Le milieu de 18 ans a déjà prouvé sa valeur par des performances marquantes sous les couleurs du PSG. Il en est à 4 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres.

Ses prestations ont rapidement convaincu la direction du PSG de blinder son contrat. Les négociations entre les deux parties trainent depuis quelques semaines. Mais selon les dernières informations de RMC Sport, le jeune prodige accorde une priorité absolue à sa formation actuelle. Les sollicitations externes n’ont pas influencé son choix

Un contrat jusqu’en 2030 à l’étude

Senny Mayulu reste sourd aux chants des sirènes. Sa volonté est claire : s’épanouir durablement sous la direction de Luis Enrique. Il espère devenir un pilier du projet parisien. La direction lui a d’ores et déjà soumis une proposition de contrat s’étendant jusqu’en 2030. Cette offre serait calquée sur les récents accords conclus avec João Neves et Willian Pacho.

Et même si des détails financiers restent encore à peaufiner, l’optimisme est désormais de mise dans ce dossier. Senny Mayulu affiche un attachement profond au Paris SG. Sa confiance envers le staff technique sera décisive dans les négociations.

