Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

Le coach du FC Nantes, Ahmed Kantari sauve sa tête grâce à la victoire face au Havre dimanche. Mais il reste sous pression à Nantes.

La victoire décrochée dimanche à la Beaujoire face au Havre AC a offert un répit précieux au FC Nantes. Sans convaincre pleinement dans le jeu, les Canaris ont au moins assuré l’essentiel en revenant à hauteur de l’AJ Auxerre et en se rapprochant à six longueurs du Paris FC. Surtout, ce succès a permis à Ahmed Kantari d’éviter un licenciement qui semblait imminent en cas de contre-performance.

Menacé en coulisses, l’entraîneur a bénéficié du réveil de ses joueurs, emmenés notamment par Youssef El-Arabi, ce qui a épargné aux dirigeants, dont Waldemar Kita, une décision radicale. Mais ce sursis pourrait être de courte durée : un déplacement périlleux à Lille arrive et la direction reste déterminée à tout tenter pour éviter la relégation.

À l’approche du sprint final en Ligue 1, le club se tient prêt à toutes les options, y compris un nouveau changement de coach après celui de Luis Castro en décembre. Plusieurs pistes avaient circulé. Car malgré ce succès, la situation reste précaire. Nantes est toujours engagé dans une lutte serrée pour le maintien, avec en ligne de mire un duel face au Paris FC et indirectement face à Kombouaré, l’homme qui avait sauvé les Canaris la saison passée.

