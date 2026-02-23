Mercato OM : Premier renfort malien pour Habib Beye ?

L’OM a déjà quelques idées en tête pour se renforcer lors du prochain mercato d’été. Habib Beye tenterait même déjà d’attirer un jeune milieu de terrain malien sous ses ordres.

Mercato OM : Habib Beye avance déjà pour un crack malien

L’Olympique de Marseille traverse une période trouble. Sa récente défaite à Brest (2-0) n’a pas amélioré les choses. Habib Beye devra vite trouver la solution pou relancer son groupe. Le crédit du nouvel entraîneur de l’OM est déjà mis à rude épreuve. Il sait que les supporters marseillais ne lui accorderont pas leur confiance indéfiniment.

Les prochains matchs contre Lyon et Toulouse seront décisifs. Cela n’empêche pas Habib Beye de travailler en coulisse sur le prochain mercato d’été. Il ambitionne d’injecter du sang neuf et de la créativité dans son effectif. Le nom d’Hicham Boudaoui a récemment circulé à l’OM. Mais une autre piste inattendue émerge.

Les recruteurs phocéens se tournent aussi vers le Mali. Ismaël Kamissoko, capitaine des U17 maliens, est la nouvelle cible de l’OM. Ce milieu offensif polyvalent serait très apprécié par les dirigeants marseillais, confirme Loïc Tanzi. L’Olympique de Marseille devra tout de même face à la concurrence d’un autre club français sur cette piste. L’identité de ce concurrent n’a pas encore fuité.

🚨 𝗟'𝗢𝗠 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘̈𝗟 𝗞𝗔𝗠𝗜𝗦𝗦𝗢𝗞𝗢 🇲🇱 ! 👀🩵🤍



Le capitaine des U17 du Mali est courtisé par Marseille et un autre club de Ligue 1.



(@Tanziloic) pic.twitter.com/Nl5cklyiXV — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 23, 2026

