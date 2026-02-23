L’ASSE progresse avec Montanier,une ancienne gloire l’assure

Revenu sur la victoire de l’ASSE contre le Stade Lavallois (2-1), Patrick Guillou constate que les Verts progressent, même s’ils ne sont pas encore impressionnants.

Patrick Guillou : « Ces Verts ne sont pas sexy mais productifs »

L’ASSE enchaîne les victoires avec Philippe Montanier, son nouvel entraîneur. Grâce à leurs trois succès en trois matchs, les Verts sont deuxièmes au classement de la Ligue 2. Ils regardent désormais vers le haut, car le leader est à portée. L’ES Troyes AC n’a que 2 points d’avance et reste sous la menace stéphanoise.

Dans son analyse pour Le Progrès, Patrick Guillou souligne l’importance des victoires de Philippe Montanier, quoique son équipe ne produise pas encore un football séduisant. « Compacts, disciplinés et opportunistes : ces Verts ne sont pas sexy mais productifs », a-t-il écrit dans sa chronique pour le quotidien régional.

ASSE : Un nouvel état d’esprit avec Montanier

L’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne (1997-2000 puis 2001-2003) constate un changement de mentalité dans l’équipe. Les Verts semblent plus que jamais déterminés à retrouver la Ligue 1.

« Il y a du mieux dans l’état d’esprit : le groupe respire mieux. Pas encore complètement libéré, il joue par séquences, pas encore par conviction. Mais les Verts jouent désormais comme une équipe qui veut monter », a-t-il souligné.

Guillou loue le travail du nouveau staff

Patrick Guillou n’a pas manqué de louer le travail du nouveau coach de son staff. « La peur de mal faire bride encore cette équipe, mais le travail psychologique du staff technique porte ses fruits. Une montée se construit aussi dans des victoires imparfaites », a-t-il apprécié.

Le prochain rendez-vous de l’ASSE est fixé au samedi 28 février (19h) à Pau.

