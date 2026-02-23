Mercato ASSE : Un milieu suédois suivi de près

L’ASSE aurait supervisé, puis coché le nom d’un joueur dans le championnat suédois. Toutefois, il ne pourra rejoindre les Verts qu’à l’été, car il est sous contrat.

Mercato : L’ASSE supervise Joackim Fagerjord

Alors que le mercato est refermé depuis plusieurs semaines, l’intérêt de l’ASSE pour Joackim Fagerjord est révélé par le média suédois Göteborgs-Postenvv. Il aurait été supervisé par des recruteurs pour le compte du club stéphanois. Le milieu défensif est sous contrat avec GAIS en Allsvenskan, le championnat de l’élite en Suède, jusqu’au 31 décembre 2026.

Fagerjord répond à l’intérêt de Saint-Etienne

Interrogé sur son avenir, il ne confirme pas l’intérêt de l’AS Saint-Etienne. « Je joue au football. Je laisse tout ça à mon agent et au club. Je suis heureux de jouer au football et de le faire sans douleur », a-t-il répondu à GP. Outre le prétendu intérêt des Verts, le joueur de 27 ans serait aussi dans les petits papiers du Legia Varsovie, en Pologne.

Lisez aussi : ASSE : La touche Ilan dans le staff de Montanier

À voir

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

Toutefois, la piste Joackim Fagerjord est curieuse. Son profil ne correspond pas forcément au projet de Kilmer Sports Ventures. L’ASSE vise de jeunes joueurs en priorité, mais aussi des joueurs parlant français et/ou aguerris à la Ligue 1 ou Ligue 2.

Ces critères avaient prévalu lors du recrutement de plusieurs joueurs : Lucas Stassin, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili (ex-Bordeaux), Maxime Bernauer ou encore Pierre Ekwah (parti à Watford).

A l’arrivée de Philippe Montanier, cette politique s’est confortée par le recrutement d’Abdoulaye Kanté, Julien Le Cardinal et Aboubaka Soumahoro cet hiver. Mais il y a des exceptions avec Augustine Boakye, Ben Old, Mahmoud Jaber ou encore Chico Lamba.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE Mercato : Un milieu marocain en prêt à Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Premier renfort malien pour Habib Beye ?

Mercato ASSE : Un jeune défenseur arrive à Saint-Etienne

ASSE : Les vérités de Lucas Stassin après Laval