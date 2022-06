LOSC Mercato : Paulo Fonseca fait de grandes annonces à Lille

Publié par ALEXIS le 30 juin 2022 à 18:04

LOSC Mercato : Nouvel entraîneur de Lille, Paulo Fonseca débarque avec une grande ambition, celle de remettre l’équipe à flot, après la saison décevante.

LOSC Mercato : Paulo Fonseca débarque avec son staff pour 2 ans

Le LOSC a officialisé la nomination de Paulo Fonseca au poste d’entraîneur du club champion de France 2021, dans la nuit de mercredi. Le technicien portugais a signé un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2024. Après le Chakhtar Donetsk (2016-2019) et l’AS Rome (2019-2021), il était libre de tout engagement. Le successeur de Jocelyn Gouvennec a débarqué à Lille avec son staff. Il est accompagné de Tiago Leal (entraîneur adjoint), Paulo Mourão (entraîneur adjoint en charge de la préparation physique) et Antonio Ferreira (entraîneur adjoint en charge des gardiens). Précédemment adjoint de Jocelyn Gourvennec, Jorge Maciel intègre l’encadrement technique du nouvel entraîneur du LOSC, en qualité d'adjoint.

LOSC Mercato : Le technicien portugais se montre très ambitieux

Dans une longue interview, publiée ce jeudi sur le site internet des Dogues, Paulo Fonseca évoque son projet et affiche clairement ses ambitions avec son nouveau club. Il veut construire une équipe qui pratique un football chatoyant et aider le club nordiste à retrouver les sommets. « Je sais que le LOSC est un grand club historique du Championnat de France. J’ai suivi cette équipe avec beaucoup d’attention la saison dernière. Je pense que nous pouvons bâtir une équipe forte et qui pratique un beau football », a assuré le coach de 49 ans.

« J’aime quand mon équipe domine le jeu, j’aime le football offensif. Je veux une équipe offensive, courageuse, avec une attitude exemplaire sur le terrain. L’idée principale, et c’est vraiment quelque chose de clair et important pour moi, est de construire une équipe (avec une strong attitude) qui rend ses supporters fiers, y compris dans les moments où elle ne gagne pas », a-t-il insisté.

Pour la philosophie de jeu, Paulo Fonseca n’a pas voulu dévoiler son plan, car il veut d’abord présenter son projet aux joueurs. Toutefois, il a lâché quelques indices : « J’aime que mon équipe prenne des initiatives, qu’elle essaye de dominer son adversaire, qu’elle se montre solide lorsqu’elle perd le ballon, avec des réactions immédiates et une forte pression. Je pense que c’est un peu l’idée principale de ce que nous voulons mettre en place au LOSC. »

Le nouveau coach du LOSC évasif sur le mercato

Notons que les Lillois n’ont pas encore leur équipe pour la saison prochaine, car plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le club. Sven Botman a rejoint Newcastle, Zeki Celik est proche de signer à l’AS Rome tandis que Renato Sanches s'est récemment rapproché du PSG depuis l’arrivée de Luis Campos.

Meilleur buteur des Dogues la saison dernière, Jonathan David (19 buts, dont 15 en Ligue 1) est quant à lui visé par le Bayern Munich en prévision d’un départ de Robert Lewandowski. En Premier League, Newcastle United et Arsenal sont également intéressés par son profil. N’ayant pas encore pris contact avec ses joueurs, Paulo Fonseca est resté évasif sur le mercato estival. Cependant, il a reconnu qu’il ne va pas débuter la préparation avec tous ses joueurs. « Ils vont revenir petit à petit », a-t-il indiqué.