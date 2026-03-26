RC Lens – PSG : La réaction surprenante du RCL au report

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RC Lens : Joseph Oughourlian
© Photo : Joseph Oughourlian, président du RC Lens
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Le RC Lens était contre le report de son match contre le PSG. Néanmoins, le club nordiste décide de ne pas donner suite à la décision de la LFP, qui a repoussé la rencontre.

RC Lens – PSG reporté au 11 mai, contre l’avis des Lensois

Le RC Lens n’affrontera plus le Paris Saint-Germain, le samedi 11 avril comme prévu initialement. À la demande du club de la capitale, la Ligue de Football professionnel (LFP) a reporté le match de la 29e journée de Ligue 1 , au mercredi 13 mai.

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« Afin de préparer dans les meilleures conditions son quarts de finale en UEFA Champions League (contre Liverpool), le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité […] de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain […] Cette décision s’accompagne d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai, au cas où le PSG serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League », a écrit la Ligue dans son communiqué.

Le Racing club de Lens décide de ne pas faire appel devant le CNOSF

Dans la foulée, le club Artois a réagi dans un autre communiqué. Il ne contestera pas la décision de la LFP devant Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF), alors qu’il n’était pas d’accord initialement pour le report.

« Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du conseil d’administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs, et précise que les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter », a indiqué le club de Joseph Oughourlian.

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