RC Lens : Pierre Sage annonce une mauvaise nouvelle au PSG

‎Dans sa bataille face au PSG pour le titre, le RC Lens vient de faire entendre sa voix haut et fort. À l’approche d’un choc crucial face au Paris SG, Pierre Sage a été clair : le RCL n’entend pas se plier à un éventuel report, malgré les contraintes imposées par les quarts de finale de Ligue des champions des Parisiens.

‎RC Lens-PSG : Le RCL ne cédera pas face aux géants parisiens

‎Vendredi soir, les Sang et Or ont régalé leurs supporters avec un 5-1 magistral contre Angers, une victoire qui propulse le RC Lens en tête de la Ligue 1, ne serait-ce que provisoirement. Un succès éclatant, mais qui rend la perspective de la réception du PSG encore plus excitante… et sensible.

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Le 11 avril, Bollaert accueillera le sommet de la 29e journée, pile entre les quarts aller et retour des champions de France contre Liverpool. Certains envisagent déjà un report, à l’image du match contre le FC Nantes lors de la précédente journée en prélude aux huitièmes de finale remportés face à Chelsea.

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‎Pierre Sage, en conférence de presse, a mis les points sur les « i » : « On n’a pas à subir ces choses-là », a-t-il lancé. L’entraîneur lensois insiste : Lens a déjà connu les contraintes de calendrier avec la Coupe de France, et aucune demande de report n’a été adressée. La ligne est claire : pas question de céder aux contraintes des Parisiens.

‎Une philosophie de jeu… et de respect du calendrier

‎Lens défend son droit à jouer dans des conditions normales, sans favoritisme. Pierre Sage précise : « Nous, de base, on n’est pas d’accord. Du haut de la pyramide, on n’est pas d’accord. Nous, on a joué un match de Coupe de France programmé un jeudi et il a fallu aller jouer le dimanche suivant. » Pour le technicien, il ne s’agit pas seulement de stratégie : c’est une question d’équité sportive.

‎Même en sachant que le PSG pourrait bénéficier de plus de repos entre ses rencontres européennes, Sage reste ferme : « Je comprends que le fait d’avoir plus de repos permette d’être performant… mais de notre côté, il ne reste qu’une date. » Lens envoie un message clair : pas question de réécrire l’agenda pour plaire aux stars parisiennes.

‎Une préparation parfaite pour le choc

‎Entre ambitions en Ligue 1 et une Coupe de France encore en ligne de mire, le RC Lens semble plus motivé que jamais. Le rendez-vous du 11 avril s’annonce crucial, et Bollaert promet d’être le théâtre d’un combat de titans. Entre volonté de briller à domicile et respect du calendrier, les Sang et Or ont choisi leur camp : celui de l’intégrité et de la combativité. ‎Le PSG est prévenu : à Lens, on ne fait pas de cadeaux, même pour les champions d’Europe en puissance.

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