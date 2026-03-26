Lens-PSG : La LFP confirme le report, la nouvelle date fixée

Le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jeudi de reporter la rencontre entre le RC Lens et le PSG, initialement prévue le 11 avril. Une nouvelle date a même déjà été fixée par l’instance du foot français.

La LFP répond favorablement à la demande du PSG

Quelques semaines après le report de son match contre le FC Nantes, le PSG a également obtenu gain de cause pour le choc contre son dauphin au classement de Ligue 1, le RC Lens. Réunie ce jeudi matin en conseil d’administration, la LFP a voté à l’unanimité le report du choc entre les Sang et Or et les Parisiens. Initialement prévu le samedi 11 avril, ce match a été décalé au mercredi 13 mai.

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Par ailleurs, la rencontre entre le Stade Brestois et RC Strasbourg a également été reportée. Ce match se jouera aussi le 13 mai, jour d’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, notamment. La Ligue a officialisé ce jeudi ces décisions dans un communiqué publié sur son site officiel.

« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finale respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai.

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Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League », écrit la Ligue dans son communiqué.

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La requête du club de la capitale visait à offrir davantage de temps de récupération au groupe de Luis Enrique avant le quart de finale retour contre Liverpool, programmé le 14 avril, à Anfield. De son côté, le RC Lens s’était opposé publiquement à tout changement de calendrier. Pour l’heure, les Sang et Or n’ont pas encore officiellement réagi à la décision de la Ligue.

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