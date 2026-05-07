Mercato FC Nantes : Kita a trouvé son coach, c’est du lourd  

Le FC Nantes changera de visage cet été. Vahid Halilhodžić s’en ira. Pour lui succéder, un nom circule ces derniers jours.

Mercato FC Nantes : Frédéric Antonetti attendu à Nantes cet été ?

Le FC Nantes occupe actuellement la 17e place en championnat. Avec cinq points de retard sur Auxerre, le club frôle la relégation. Les Canaris ont un pied dans l’abîme, et seule une série de circonstances exceptionnelles lors des deux derniers matchs pourrait inverser la tendance.

La victoire éclatante contre l’Olympique de Marseille (3-0) le week-end dernier a relancé les calculs. Le coach Vahid Halilhodžić, du haut de ses 73 ans, espère conclure son mandat sur cet exploit héroïque. Quoi qu’il arrive, son contrat prendra fin, scellant ainsi son départ.

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Les Kita cherchent un nouveau coach. Sur les réseaux sociaux, la piste Frédéric Antonetti gagne du terrain. Bien que certains bruits l’envoient vers un retour au FC Metz, l’ancien coach de Nice et de Rennes séduit les observateurs nantais. Emmanuel Merceron, insider reconnu, ne cache pas son enthousiasme. Il invite les dirigeants nantais à passer l’attaque pour le recruter. Selon lui, Antonetti a les atouts pour relever l’équipe.

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Si certains voient en lui l’homme providentiel, d’autres restent prudents. Waldemar et Franck Kita font face à un dilemme : quel profil choisir après avoir tout essayé ? De Domenech à Kombouaré, en passant par Aristouy ou Castro, Nantes a consommé tous les styles tactiques. En cas de chute à l’étage inférieur, le club aura besoin d’un bâtisseur. Reste à savoir si le tempérament de Frédéric Antonetti s’accordera avec les exigences de la direction nantaise.