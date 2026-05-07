OM : Habib Beye ne rigole plus, une sanction XXL tombe !

Excédé par la défaite de l’OM à Nantes, Habib Beye a durci le ton dans le vestiaire. L’entraîneur marseillais impose une sanction plus sévère.

OM : Habib Beye a tranché, la mise au vert prolongée

Le temps des discours est désormais révolu à l’Olympique de Marseille. La défaite face à Nantes (3-0) a été la goutte de trop. Les dirigeants de l’OM, Frank McCourt et Medhi Benatia, en concertation avec Habib Beye, ont choisi de répondre par les actes. Dès le début de la semaine, l’effectif est consigné à La Commanderie.

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Cette mise au vert forcée était initialement prévue pour quelques jours. Elle vient d’être prolongée jusqu’à vendredi par un staff marseillais à bout de nerfs, indique RMC Sport. Cette mesure fait suite à la séance d’entraînement catastrophique mercredi matin. Habib Beye, agacé par la passivité de son groupe, avait décidé d’écourter la séance.

Un relâchement qui gagne le vestiaire

L’entraîneur de l’OM refusait de cautionner les attitudes nonchalantes de certains cadres de l’équipe. Et si Mason Greenwood est régulièrement pointé du doigt, le mal semble plus profond. Certains joueurs n’ont plus vraiment la tête à Marseille. Ils se préparent déjà à s’en aller une fois la saison terminée.

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D’autres se projettent aussi sur la Coupe du monde 2026 avec leurs sélections nationales. La fracture se creuse donc à l’OM avant un déplacement important au Havre. Habib Beye devra trouver des solutions pour sauver l’honneur d’un club en plein naufrage.