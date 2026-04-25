ASSE-ESTAC : Dumont ne se cache plus, il défie Saint-Etienne

Affrontant l’ASSE, ce samedi, à Geoffroy-Guichard, l’ESTAC reste focalisé sur sur l’enjeu : gagner pour valider sa montée directe en Ligue 1.

Avant ASSE-ESTAC, Dumont : « L’objectif est d’aller gagner à Saint-Etienne »

Leader de la Ligue 2, l’ES Troyes AC est à Saint-Etienne pour défier son dauphin, ce samedi (20h), lors de la 32e journée de Ligue 2. L’enjeu de la rencontre est assez clair pour Stéphane Dumont et son équipe. Ils ont à cœur de remporter cette confrontation directe pour la montée en Ligue 1.

Avec déjà 4 points d’avance sur les Stéphanois, les Troyens valideront leur billet pour rejoindre l’élite, en cas de victoire. « L’objectif est d’aller gagner le match », a déclaré l’entraîneur de l’ESTAC, en conférence de presse d’avant-match. Mais il faudra, pour le faire, être parfaits. Parce que l’adversaire nous demandera ça ».

Troyes prêt à affronter le public de Geoffroy-Guichard

L’ASSE n’a pas perdu le moindre match à Geoffroy-Guichard avec son nouvel entraîneur Philippe Montanier. Elle est sur une série de 5 victoires d’affilée à domicile. Mais cela n’inquiète pas Stéphane Dumont, qui se concentre sur les qualités de son équipe.

« Geoffroy-Guichard, les joueurs savent à quoi s’attendre. On sait qu’il y aura du monde, qu’il y aura de l’ambiance. Les joueurs ne l’appréhendent pas du tout de manière négative, bien au contraire. Ça doit être une force supplémentaire pour être justes, mais surtout être parfaits », a-t-il rassuré.

L’ESTAC confiante, mais avec beaucoup d’humilité

Le coach des Troyes et son équipe ont débarqué à Saint-Etienne avec le maximum de confiance, mais aussi avec beaucoup d’humilité. « Confiant, je le suis tout le temps. Ça serait dommage, à la 32e journée, d’être en tête du championnat et de ne pas avoir confiance en ce qu’on fait », a-t-il répondu, avant de poursuivre :

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« On a beaucoup d’humilité parce qu’on sait où on va. On est certains d’avoir des qualités, que l’adversaire en a aussi. […]. Confiants naturellement, mais avec beaucoup de vigilance et d’humilité ».

Philippe Montanier et son équipe sont prévenus !