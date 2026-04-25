ASSE : L’alerte inquiétante de Montanier avant Troyes

‎Avant la réception de Troyes, l’ASSE avance avec une inquiétude rarement dissimulée par son staff. Philippe Montanier a dressé un constat sans détour sur la faiblesse offensive de son groupe, à la veille d’un match déjà capital. Une sortie qui en dit long sur les équilibres fragiles des Verts.

‎Une attaque sous tension permanente à l’ASSE

‎L’AS Saint-Étienne ne traverse pas simplement une période d’ajustement : elle compose avec un déséquilibre structurel dans son secteur offensif. Interrogé sur les options disponibles, Philippe Montanier a mis des mots crus sur une réalité du vestiaire. ‎« On a un effectif très pauvre en attaque », a-t-il lâché sans détour.

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Une phrase lourde de sens, prononcée à la veille d’un gros choc face Troyes à Geoffroy-Guichard où chaque détail comptera. Dans les faits, Montanier ne dispose que de très peu de solutions naturelles devant le but.

‎Une rotation forcée et des bricolages tactiques

‎Face à cette pénurie, l’entraîneur doit jongler avec les profils polyvalents. Joshua Duffus incarne cette solution d’urgence, capable de dépanner sur plusieurs postes offensifs. Une polyvalence utile, mais révélatrice d’un manque de profondeur. ‎Montanier résume cette contrainte avec lucidité : « On n’a que quatre attaquants pour trois postes ».

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L’entraîneur de l’ASSE souligne ainsi une gestion d’effectif sous tension permanente. Le repositionnement de certains joueurs, comme Ben Old ou Augustine Boakye, témoigne d’un équilibre fragile entre attaque et milieu.

‎Boakye, symbole d’un équilibre impossible

‎Le cas Augustine Boakye illustre parfaitement le dilemme stéphanois. Trop précieux au milieu pour être déplacé, mais parfois envisagé plus haut, il cristallise les choix difficiles du staff. ‎« Si on l’enlève du milieu, cela affaiblit le milieu de terrain », a reconnu Montanier. Une équation sans solution idéale, où chaque ajustement crée un nouveau déséquilibre.

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‎La réception de l’ES Troyes AC, actuel leader de Ligue 2, arrive donc comme un test grandeur nature. Plus qu’un simple match, il mettra en lumière les limites d’un effectif contraint et les choix d’un entraîneur obligé d’adapter sans cesse son plan de jeu.

‎Une vérité sportive difficile à contourner

L’ASSE a-t-elle les armes offensives pour rivaliser ? La réponse est nuancée : pas totalement, du moins pas sans adaptations constantes. Le chiffre est parlant : seulement quatre attaquants pour trois postes offensifs disponibles. ‎Ce type de déclaration n’est pas un aveu de faiblesse, mais une lecture honnête du terrain.

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Dans le football moderne, les effectifs déséquilibrés se paient cash, surtout dans les zones de finition. Montanier ne dramatise pas : il diagnostique. ‎Et c’est peut-être là l’essentiel. À Saint-Étienne, l’enjeu n’est pas seulement de marquer des buts, mais de survivre tactiquement en attendant mieux.