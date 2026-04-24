‎ASSE : Troyes revient, Geoffroy-Guichard se souvient du 5-0

‎À l’heure où chaque point pèse le poids d’une montée, l’ASSE retrouve un adversaire qui ravive instantanément les souvenirs heureux du Chaudron. Face à Troyes, les Verts s’appuient sur une histoire largement favorable, et surtout sur le souvenir de la manita infligée à Geoffroy-Guichard, un soir qui avait relancé toute une saison.

‎ASSE-Troyes : Un passé qui parle fort pour les Verts

‎Les chiffres ont parfois la froideur d’un comptable, mais ceux-ci racontent presque une romance entre l’ASSE et l’ESTAC. En 53 confrontations, Saint-Étienne a remporté 30 victoires, concédé 14 nuls et seulement 9 défaites, avec 95 buts inscrits contre 46 encaissés. Une domination nette, presque historique.

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‎En Ligue 2, la tendance devient encore plus frappante : 17 matches, 10 succès, 6 partages des points et une seule défaite. À Geoffroy-Guichard, le constat tourne presque à l’intimidation sportive : 25 rencontres, 18 victoires, 5 nuls, 2 revers, pour 69 buts marqués et seulement 16 concédés. Une forteresse, pas un simple stade.

‎Le souvenir de la manita qui hante Troyes

‎Impossible d’évoquer cette affiche sans revenir à février 2024. Ce soir-là, les Verts avaient balayé Troyes 5-0 dans un Chaudron incandescent. Ce large succès n’avait pas seulement marqué les esprits : il avait lancé la fameuse remontada stéphanoise vers le retour en Ligue 1.

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‎Plus récemment encore, le match aller avait confirmé cette supériorité psychologique avec une victoire 3-2, portée par les réalisations de Boakye, Cardona et Duffus. Autrement dit, Troyes sait qu’en entrant sur la pelouse stéphanoise, il marche sur un terrain chargé de mauvais souvenirs.

‎Un duel chargé d’histoire et de symboles

‎Au-delà des statistiques, cette rencontre porte aussi un parfum de mémoire commune. Des joueurs comme Blaise Matuidi, Bafétimbi Gomis, Paul Bernardoni ou Florian Tardieu ont porté les deux maillots, ajoutant une dimension particulière à cette rivalité. Saint-Etienne peut-elle encore s’appuyer sur son passé pour écrire son futur ?

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À Geoffroy, l’histoire répond souvent oui. Mais en football, les souvenirs ne marquent pas de buts. Ce sont les jambes, le cœur et parfois la folie du Chaudron qui font la différence. Et sur ce point, Saint-Étienne a rarement manqué de ressources.