Ligue 1: Le RC Lens jette l’éponge et laisse le titre au PSG

Le Mano Mano avec le PSG est terminé. Le RC Lens n’y croit plus pour le titre de Champion de France. Florian Thauvin, attaquant des Sang et Or, a livré ce verdict vendredi soir après le match contre le Stade Brestois.

Le RC Lens arrache le nul à Brest

Très solide depuis le début de la saison, le RC Lens croyait toujours en ses chances d’un titre en Ligue 1 cette année. Mais les Sang et Or ont réalisé une mauvaise opération vendredi en concédant un match nul face à Brest, ne leur permettant pas de revenir à hauteur du PSG. Au terme d’un scénario schizophrène, le Racing a sans doute laissé s’envoler ses derniers espoirs de sacre.

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Si la remontada spectaculaire de la seconde période (de 3-0 à 3-3) a prouvé que ce groupe avait du cœur, le mal était déjà fait. Le constat est glacial, mais lucide : en offrant 45 minutes de sursis à la concurrence, les hommes de Pierre Sage se sont tirés une balle dans le pied. Totalement remaniée par Pierre Sage, l’équipe lensoise a vécu une première période cauchemardesque.

Le Stade Brestois, ultra réaliste, a marqué sur ses trois seuls tirs cadrés grâce à Daouda Guindo, Lucas Tousart et Eric-Junior Dina-Ebimbe, profitant des largesses défensives des visiteurs. Mené 3-0 à la pause, le RC Lens semblait au bord de la rupture. Mais le visage affiché au retour des vestiaires a tout changé. Portés par des entrants décisifs, les Lensois ont renversé la dynamique.

Florian Thauvin a relancé l’espoir avant qu’Abdallah Sima ne réduise encore l’écart en quelques minutes. Puis, dans un final irrespirable, Allan Saint-Maximin a arraché l’égalisation d’une frappe éclatante. Malgré cette remontada, Florian Thauvin estime que la bataille pour le titre de champion de France avec le Paris SG est définitivement terminée.

Florian Thauvin : « Il n’y a plus de course au titre »

Alors qu’il compte toujours un match de retard, le Paris Saint-Germain va affronter Angers SCO ce samedi, au stade Raymond-Kopa, en abordant la rencontre avec déjà trois points d’avance sur le RC Lens. Au micro de Ligue 1 +, Florian Thauvin a évoqué une « occasion ratée » de continuer à concurrencer le club de la capitale, actuel leader du Championnat de France.

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« Je crois que ce soir, désormais, le sujet est clos, il n’y a plus de course au titre », a notamment déclaré l’attaquant de 33 ans. « Ça va être compliqué. Avec une équipe comme le PSG, si vous ne gagnez pas tous les week-ends vous êtes forcément hors course. C’est une occasion ratée une fois de plus ce soir. C’est un sentiment personnel. On jouera le coup jusqu’au bout, mais avec le résultat de ce soir on sait que c’est compliqué », a expliqué le Champion du Monde 2018.

Dans cette fin de saison qui s’annonce très animée, le PSG est maintenant en bonne posture pour aller décrocher un nouveau titre de champion de France. Le club de la capitale peut en plus rêver d’une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions.

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La balle est clairement dans le camp des hommes de Luis Enrique et le titre sera sûrement joué avant que le RC Lens et le Paris Saint-Germain ne se retrouvent le 13 mai prochain avant la dernière journée de Ligue 1.