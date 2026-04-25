ASSE : Montée en L1, Montanier face à un énorme casse-tête

Philippe Montanier a identifié le mal qui fragilise l’ASSE dans le sprint final. Néanmoins, il doit trouver des solutions pour ramener le club en Ligue 1.

ASSE : Montanier pointe un relâchement inconscient contre Bastia

L’ASSE a lâché des points chez trois adversaires relativement à sa portée. Elle a été accrochée à Grenoble (0-0) et à Nancy (1-1), puis elle s’est inclinée (2-0) face au SC Bastia, qui était alors la lanterne rouge du championnat. Avant la confrontation capitale avec l’ES Troyes AC, Philippe Montanier a fait le diagnostic de son équipe.

Il estime qu’à Bastia, « il y a eu du relâchement inconscient et moins d’implication ». Les Stéphanois avaient concédé le premier but dès la première minute de jeu. C’est d’ailleurs la seule défaite du nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, engagé le 1er février dernier, dans l’urgence. Sinon il a réussi une série de 7 victoires et 2 nuls.

Montanier : « Il a fallu que je m’adapte pour trois mois et demi de compétition, c’est très court »

Montanier estime pourtant qu’il na pas le temps de mettre ses idées en place. Il a dû agir en urgence pour l’objectif du club. « Il a fallu que je m’adapte pour trois mois et demi de compétition. C’est très court, surtout pour développer une certaine culture, une intelligence et une force collective. On a été au plus pressé. Cela a été assez efficace dès le début au niveau défensif, équilibre. C’est moins dur que d’avoir une mainmise sur le jeu, d’être capables de déséquilibrer collectivement. Cela demande plus de temps à développer », a souligné Philippe Montanier.

Une équipe décimée avant les 3 derniers matchs décisifs

La situation s’est compliquée davantage pour l’ASSE. A trois journées de la fin du championnat, Florian Tardieu, Mahmoud Jaber et Julien Le Cardinal sont indisponibles. Trois clés de l’effectif stéphanois. Philippe Montanier est contraint de trouver des solutions alternatives dans l’entrejeu pour remplacer les deux premiers.

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En défense centrale, il peut compter sur Chico Lamba et Maxime Bernauer. Mais ils reviennent d’une longue période de blessure et manquent encore de rythme. Le Portugais a joué deux bouts de matchs contre Annecy (26 minutes) et Nancy (45 minutes), mais il est resté sur le banc face à Dunkerque et Bastia. Quant au Français, il n’a pas joué une seule minute en Ligue 2 depuis le 13 décembre 2025.

Disposant d’une équipe décimée, le coach de 61 ans a tiré la sonnette d’alarme avant le match contre le leader du championnat. « On n’a pas beaucoup d’options : quatre attaquants pour trois postes, un seul milieu défensif. Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, deux tauliers, absents dans l’entrejeu », a-t-il déploré.

Saint-Etienne : Jouer la montée directe jusqu’au bout

Cependant, il espère assurer la montée directe de l’AS Saint-Etienne, sans passer par les play-offs et barrages. « Depuis le début, je pense que la montée va se jouer sur la dernière journée. Il faut qu’on soit prêts à tout. Ça nous oblige à ne penser qu’au prochain match », a-t-il déclaré.

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Pour rappel, les Stéphanois sont deuxièmes au classement, avec 57 points, tandis que les Troyens sont premiers avec 61 points. En cas de victoire à Geoffroy-Guichard, le club aubois rejoindrait directement la Ligue 1.