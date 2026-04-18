ASSE : Montanier tient la sentinelle pour prévenir du danger

Invaincue depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE doit ses succès à ses joueurs décisifs, mais aussi à une sentinelle qui prévient de la menace des adversaires.

ASSE : Une solide défense et une attaque de feu !

L’ASSE a entamé une série positive avec son nouvel entraîneur, Philippe Montanier, nommé le 1er février 2026. Son équipe a enregistré 7 victoires et 2 nuls en 9 matchs consécutifs. Deuxième au classement, elle est en bonne position dans la course pour la montée directe en Ligue 1. Les Verts sont désormais plus solides défensivement et efficaces offensivement. Ils n’ont concédé que 4 buts et ont marqué 17 buts lors des 9 journées.

Outre les arrêts décisifs de Gautier Larsonneur et la solidité défensive de Mickaël Nadé et Julien Le Cardinal, l’AS Saint-Etienne dispose d’une attaque de feu. Zuriko Davitashvili (13 buts, 4 passes décisives) Lucas Stassin (10 buts, 6 passes décisives), Irvin Cardona (6 buts, 6 passes décisives) et Augustine Boakye (5 buts, 8 passes décisives) sont les artificiers.

Abdoulaye Kanté, l’éclaireur qui manquait à Saint-Etienne

Dans le cœur du jeu, Philippe Montanier a aussi trouvé le joueur qui manquait à l’ASSE depuis le départ de Pierre Ekwah. Il s’agit de la recrue hivernale Abdoulaye Kanté. Positionné devant la défense, il est la sentinelle des Verts. « Mais dans mon rôle devant la défense, je pense que c’est obligatoire de communiquer avec mes partenaires, car je vois tout. Je pense que je communique déjà […] », a-t-il souligné.

Arrivé à l’AS Saint-Etienne dans les derniers instants du mercato d’hiver, Abdoulaye Kanté s’est imposé rapidement dans l’équipe de Philippe Montanier. Il a été titulaire à 8 reprises en 9 matchs disputés. En l’absence de Florian Tardieu, il est le taulier dans l’entrejeu stéphanois.

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« J’essaie toujours de m’améliorer que ce soit dans le jeu, ou dans la communication avec mes coéquipiers. Quand je suis en six, je vois plus que les numéros huit et j’écoute aussi les centraux. Je me prépare à être dans les meilleures dispositions pour être le plus performant possible et aider l’équipe du mieux que je peux », a rassuré le milieu défensif Ivoirien.

