Bayern-PSG : L’UEFA crée la polémique avant le choc à Munich

À la veille d’un Bayern-PSG déjà électrique, l’UEFA a pris une décision qui fait grincer des dents des deux côtés de l’Europe. La désignation de João Pinheiro pour diriger la demi-finale retour à Munich suscite incompréhension et débats, tant son expérience des très grands rendez-vous apparaît limitée.

‎Bayern-PSG : Un arbitre au cœur d’un volcan bavarois

‎L’UEFA a confié la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG, de ce mardi, au Portugais João Pinheiro. À 36 ans, il dirigera seulement son 14 matchs soit son septième de la saison dans la compétition, un chiffre qui interroge à ce niveau de pression extrême.

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‎Surtout, l’arbitre n’a encore jamais officié une demi-finale de Ligue des Champions. Une première à un moment où les enjeux atteignent leur paroxysme, après un match aller déjà spectaculaire (4-5). Le choix surprend les observateurs du football européen.

‎Un profil jeune mais déjà scruté

‎Pinheiro n’est pourtant pas inconnu du football continental. Il compte 14 matchs de Ligue des Champions au compteur et figure parmi les arbitres retenus pour la Coupe du monde 2026. Mais son statut reste encore en construction à l’échelle des grandes affiches européennes.

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‎Son historique avec les deux clubs ajoute une couche d’ambiguïté : victoire du PSG en Supercoupe d’Europe sous sa direction, mais aussi deux succès du Bayern en Ligue des Champions. Une neutralité statistique qui n’empêche pas les débats.

‎Une pression XXL dès le coup d’envoi

‎À Munich, l’Allianz Arena promet une ambiance volcanique. L’UEFA prend donc un risque calculé en confiant une telle affiche à un arbitre encore peu habitué à ces sommets. ‎Dans un duel où le PSG et le Bayern jouent bien plus qu’une qualification, chaque coup de sifflet sera disséqué. Et parfois, avant même le premier ballon, le match est déjà lancé dans les tribunes… et dans les bureaux de l’UEFA.