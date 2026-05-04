Bayern-PSG : Kvaratskhelia fait déjà trembler Munich

Khvicha Kvaratskhelia sera sans doute la principale arme offensive du PSG face au Bayern Munich ce mercredi soir. Le Georgien a d’ailleurs envoyé un signal fort aux Munichois.

PSG : Kvaratskhelia frappe, Munich déjà en alerte !

Le Paris Saint-Germain réalise un parcours impressionnant en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique sont à un pas de se qualifier pour la finale. Après avoir battu le Bayer Munich (5-4) en demi-finale aller, ils devront confirmer leur avantage ce mercredi soir lors du retour en Bavière.

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Et pour ce choc, le PSG pourra compenser sur l’un de ses meilleurs attaquants : Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien réalise une campagne exceptionnelle avec déjà dix réalisations en C1. Lors du match aller, il avait martyrisé la défense bavaroise avec un doublé mémorable. Son premier but, une frappe enroulée, est même devenu sa signature.

Khvicha Kvaratskheli a été laissé au repos ce week-end. Il aborde donc le retour à l’Allianz Arena dans une forme optimale. Les images de l’entraînement diffusées par la direction du PSG sur les réseaux le prouvent. On y voit l’attaquant enchaîner les prouesses techniques.

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Le capitaine Marquinhos était particulièrement bluffé par la précision de sa frappe enroulée. Le numéro 7 du PSG sera sans doute l’homme à surveiller de près ce mercredi soir en Bavière. Car il est capable de faire basculer la rencontre à tout moment.