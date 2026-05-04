Avant leur choc, le PSG perd un bras de fer face au Bayern !

Le PSG retrouve le Bayern Munich ce mercredi soir, à l’Allianz Arena, dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Champions. Avant ce choc européen tant attendu, le club allemand a rejeté une demande des Parisiens concernant leurs conditions d’accueil.

Le Bayern Munich refuse de partager son hôtel avec le PSG

Après un match aller spectaculaire (5-4), le Bayern Munich et le PSG se retrouvent mercredi en Allemagne. Un événement désagréable vient perturber la préparation des visiteurs. D’après les informations du journal L’Équipe, la délégation parisienne est superstitieuse et elle voulait reprendre l’Hôtel de la finale de l’UEFA Champions League remportée la saison passée contre l’Inter Milan (5-0), l’Infinity Hotel & Conference Resort.

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Un hôtel 4 étoiles proche du stade munichois, l’Allianz Arena. De l’avis général, le séjour avait été parfait, et du côté des responsables de l’établissement, les joueurs et le staff du Paris SG ont laissé une bonne impression après leur départ. Par superstition, mais aussi compte tenu de la qualité de l’accueil, Luis Enrique et ses hommes ont souhaité réserver dans le même établissement hôtelier, mais la réponse a été un refus catégorique.

Le PSG obligé de changer ses habitudes

Le quotidien sportif rapporte que les décideurs du Bayern Munich ont clairement fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’il devait chercher un autre hôtel pour le court séjour de son club avant le match de mercredi soir.

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« C’est notre hôtel. Il n’est pas question de le laisser aux Parisiens, et encore moins de partager plusieurs étages. C’est notre ville, c’est notre match à domicile, il n’y a donc rien à négocier », a notamment prévenu Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, sous le regard amusé de Vincent Kompany.

En effet, cet hôtel serait aussi considéré par le Rekordmeister comme étant un porte-bonheur, le Bayern ayant toujours eu d’excellents résultats à l’Allianz Arena depuis qu’il a choisi cet hôtel pour l’avant-match. Selon Bild, le club parisien logera cette fois à l’hôtel design « Andaz » proche de la sortie A9, ce qui facilite l’accès à l’Arena de Munich.

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Après leur atterrissage, les joueurs rejoindront directement cet établissement 5 étoiles, avant une conférence de presse et la séance d’entraînement officielle au stade. Le Hilton am Tucherpark, très prisé des grands clubs, le Paris Saint-Germain y avait encore séjourné en mars 2023, est actuellement en travaux et n’est donc pas disponible pour les visiteurs.