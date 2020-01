OL Mercato : Le Stade de Reims fixe le tarif d’ Hassane Kamara.

Compté parmi les potentiels successeurs de Youssouf Koné à l’ OL, Hassane Kamara plairait également aux clubs étrangers. Une concurrence qui complique la tâche de l’Olympique Lyonnais.

L' OL face à une rude concurrence sur le dossier Hassane Kamara.

L’ OL a pris des renseignements sur la situation d’ Hassane Kamara. Ce dernier est visé par l’équipe de Rudi Garcia pour prendre la place de Youssouf Koné blessé, et dont la saison est terminée. Mais Lyon n’est pas seul sur le coup. Il fait face à un rude concurrence de clubs étrangers également séduits par le profil du défenseur français.

Si l’on en croit les informations de L’Équipe, le Real Majorque en Espagne et un club huppé de Premier League ont déjà transmis leurs propositions au Stade de Reims pour le joueur de 25 ans. La source fait cas de deux offres respectives de 3 M€ et de 5 M€ repoussées par le club champenois.

Le Stade de Reims réclame entre 7 et 8 M€ pour Hassane Kamara.

En effet, la lutte entre prétendants d’ Hassane Kamara fait monter les enchères. Le quotidien de sport croit même savoir que le Stade de Reims négocie désormais le transfert du très offensif arrière latéral gauche, entre 7 et 8 M€. Une mauvaise nouvelle pour l’ OL qui ne pourrait pas suivre, si les enchères continuent de grimper.

Crédité d’une excellente première partie de saison, Hassane Kamara a pris part à 13 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 11 fois. Capable de se projeter rapidement et de jouer plus haut sur le terrain, il a même marqué un but contre le PSG battu (2-0) par les Rémois, au Parc des Princes, lors de la 7e journée du championnat.

Sous contrat avec les Rouge et Blanc jusqu’en juin 2021, le natif de Saint-Denis vaut 3,5 M€ sur le marché des transferts selon Transfermarkt.