AS Monaco Mercato : C'est fait pour Tchouaméni et Youssouf Fofana

Leurs arrivées étaient attendues, elles sont désormais officielles ! L'AS Monaco a annoncé mercredi soir avoir recruté pour cinq saisons les milieux de terrain Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana.

L'AS Monaco ajoute du poids à son milieu de terrain

L'AS Monaco a frappé très fort sur le marché des transferts en s'offrant deux jeunes joueurs de Ligue 1 à fort potentiel, Aurélien Tchouaméni des Girondins de Bordeaux et Youssouf Fofana du RC Strasbourg. Respectivement recrutés pour 20 et 15 millions d'euros, les deux joueurs ont signé jusqu'en 2024 avec le club de la Principauté.

Apparu en Ligue 1 la saison dernière avec les Girondins, le puissant Tchouaméni s'était fait une place cette saison dans l'équipe-type de Paulo Sousa en débutant treize matches en championnat. Celui qui vient de fêter ses 20 ans va apporter du muscle et de la densité à un milieu monégasque qui en manquait cruellement jusqu'ici.

"Monaco est un club historique de notre championnat. C'est un plaisir de le rejoindre et j'espère performer afin d'aider au mieux l'équipe. Dès que j'ai su qu'il y avait un intérêt de la part de Monaco, je n'ai pas hésité car c'est un grand club européen. J’ai hâte de rencontrer le staff et mes nouveaux coéquipiers. Je vais tout faire pour prendre mes marques le plus rapidement possible et aider l’équipe à atteindre ses objectifs", a déclaré Tchouaméni dans des propos rapportés sur le site de l'ASM.

Taulier cette saison du milieu de terrain de Strasbourg aux côtés d'Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana, arrivé en Alsace en février 2017, avait également débuté en Ligue 1 en 2018-2019. International Espoirs (2 sélections) depuis novembre 2019, le joueur de 21 ans, qui se décrit comme "un chien de garde" au milieu de terrain, espère montrer très rapidement l'étendue de ses qualités à son nouveau club.

"C'est un projet intéressant. Peu de joueurs refusent l'AS Monaco. C'est un gros défi à relever. Il y a un super effectif et j'espère amener ma touche personnelle pour faire en sorte que l'équipe aille mieux. J’espère m’adapter le plus rapidement possible pour pouvoir aider l’équipe et franchir de nouvelles étapes avec l’AS Monaco."

L'AS Monaco a donc fortement accéléré ces dernières heures sur le marché des transferts puisque ces deux arrivées viennent s'ajouter à celle déjà annoncée du gardien polonais Radoslaw Majecki.