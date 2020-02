PSG : Ligue des Champions, pas de huitièmes pour Neymar ?

Le PSG, leader de ligue 1, doit affronter le Borussia Dortmund dans trois semaines. Mais le club de la capital vient de vivre un grand choc.

PSG : coup de tonnerre pour Neymar Jr

La star bresilienne du Paris Saint-Germain pourrait manquer le huitième de final de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. En effet, selon un communiqué du club, Neymar Jr est de nouveau blessé. Il souffre d'une lésion chondro-costale. L'international Brésilien va manquer le match face à Nantes. C'est un nouveau coup dur pour le PSG qui pourrait une fois de plus jouer les huitièmes de finale sans son meilleur joueur. Précisons que le Brésilien n'a plus joué de matchs à élimination directe en Ligue des Champions depuis son arrivée à Paris. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connu.

Thomas Tuchel va une fois de plus devoir composer avec des blessures

Le technicien allemand va une fois de plus devoir composer sans plusieurs joueurs importants. Outre l'absence de Neymar et de Marquinhos, le PSG a aussi perdu Abdou Diallo, indisponible pour trois à quatre semaines. En attendant les nouvelles sur la durée d'indisponibilité de Neymar, Tuchel va devoir faire entrer d'autres joueurs sur le terrain.

Et Kylian Mbappé va devoir accepter de jouer un peu moins que d'habitude. En effet, Tuchel devrait le faire sortir plus tôt afin d'éviter de le perdre sur blessure lui aussi. Il en sera probablement de même pour Mauro Icardi et Angel Di-Maria. De l'autre côté, les remplaçants comme Edinson Cavani, Choupo-Moting ou Julian Draxler devraient avoir un peu plus de temps de jeu. Le PSG s'affaiblit pendant que le Borussia Dortmund est en très grande forme, surtout depuis l'arrivée du très prolifique Haaland. Espérons que la blessure de Neymar ne soit pas grave au point de manquer le huitième de finale de la Ligue des Champions encore une fois...