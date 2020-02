Real Madrid - Karim Benzema enfin meilleur que Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo restera l'une des légendes du Real Madrid. Toutefois, Karim Benzema a surclassé le quintuple ballon d'or dimanche dernier.

Karim Benzema devant Cristiano Ronaldo au Real Madrid

C'est un fait, l'attaquant français entre dans l'histoire du Real Madrid. Dimanche dernier, il a dépassé l'un des records établi par Cristiano Ronaldo. Le français renforce son statut de légende du club. Arrivé en Espagne en 2009 en provenance de Lyon, l'attaquant français, aujourd'hui âgé de 32 ans est devenu dimanche, le meilleur passeur, toutes compétitions confondues de l'histoire du Real Madrid.

À six minutes de la fin du match contre Osasuna, Karim Benzema a offert le but à son coéquipier Lucas Vasquez pour le troisième but du Real. Cette passe était la 132e de Benzema qui devance désormais son ancien partenaire au classement des meilleurs passeurs de l'histoire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait tout de même offert 131 buts à ses coéquipiers du Real.

Karim Benzema a des statistiques folles en Ligue des Champions

En Liga, Benzama a déjà offert 6 passes décisives cette saison. Sa saison la plus prolifique dans ce registre est pour l'instant celle de 2012-2013. L'ex-international Français avait alors délivré 13 passes décisives pour son club.

Extrêmement performants en Ligue des Champions, l'attaquant du Real est le 4e meilleur buteur de l'histoire de cette compétition avec 64 réalisations. Seul Raul (71 buts), Lionel Messi (114 buts) et Cristiano Ronaldo (129 buts) sont devant lui dans cette compétition.

Benzema est aussi le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 240 buts inscrits. Il est devancé par Santillana (288 buts), Di Stefano (307 buts), Raul (323 buts) et Cristiano Ronaldo (451 buts). L'ancien Lyonnais détient le record du nombre de buts inscrit par un Français dans un club étranger (240).

Malgré tout, pour une affaire extra-sportive, Benzema ne devrait plus reporter le maillot de l'équipe de France. En tous cas, Noël Le Graët, le président de la FFF, l'a assuré.