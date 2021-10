Real : Ballon d'Or, Benzema soutenu par un champion du monde

Publié par Ange A. le 14 octobre 2021 à 10:50

Au vu de son début de saison et de ses récentes performances avec les Bleus, Karim Benzema prétend au Ballon d’Or. Champion du monde 2006 et lauréat de la prestigieuse récompense la même année, Fabio Cannavaro croit aux chances de l’attaquant du Real Madrid.

Ballon d’Or, Fabio Cannavaro soutient Karim Benzema

Karim Benzema a déjà vécu une année 2021 exceptionnelle. Promu capitaine du Real Madrid, l’avant-centre a signé son retour en sélection nationale et vient de remporter son premier titre avec les Bleus. Sans grande surprise, l’attaquant de 33 ans figure parmi les 30 nominés pour le Ballon d’Or. Lauréat du trophée en 2006, Fabio Cannavaro estime que KB9 est plus que par le passé un favori au sacre final. « Il a la qualité pour remporter un Ballon d’Or. Les gens pensent que c’est dû aux titres. C’est dû aux mérites de toute l’année, pas à une date précise », a souligné l’ancien capitaine de la Squadra Azzurra, vainqueur de la Coupe du monde en 2006, sur les ondes d’El Larguero.

Quels arguments en faveur de KB9 ?

Auteur d’un début de saison tonitruant avec le Real Madrid, Karim Benzema est le joueur le plus décisif de ce début de saison. L’attaquant tricolore en est déjà à 10 buts et 7 passes décisives en seulement 10 matchs avec les Merengues. Il vient de remporter la Ligue des Nations avec l’équipe de France. Compétition durant laquelle il a brillé en inscrivant deux buts, dont un chef d’oeuvre en finale contre l’Espagne. Cette réalisation a d’ailleurs été désignée la plus belle du tournoi.

Le capitaine madrilène a été élu homme du match lors de cette finale. Auteur d’un bon début de saison avec le Real, Benzema a terminé l’exercice 2020-2021 avec 30 buts, dont 22 en Liga, soit huit de moins que Lionel Messi, grand favori à sa succession au Ballon d’Or. Pour cette prestigieuse récompense individuelle, le Lyonnais devra également composer avec la concurrence du Polonais Robert Lewandowski ou encore de l’Italien Jorginho.

