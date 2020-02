Dortmund - PSG (2-1) : Haaland réagit après sa belle prestation

Hier mardi, le Borussia Dortmund s’est imposé (2-1) face au PSG grâce à un doublé d’Erling Haaland. La pépite norvégienne s'est exprimée sur la rencontre et a analysé sa performance avec beaucoup de lucidité.

Borussia Dortmund : Erling Haaland affole l’Europe

Erling Haaland a encore frappé ! Hier mardi, le Borussia Dortmund recevait le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et ce sont les locaux qui se sont finalement imposés (2-1). En effet, le Borussia Dortmund a ouvert le score à la 69e minute grâce à un but d'Erling Haaland. Menés (1-0), les Parisiens vont réagir quelques minutes plus tard.

Les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à égaliser grâce à un but de Neymar après un excellent service de Kylian Mbappé. Mais cela n'a pas été suffisant pour éviter une défaite du PSG en Allemagne. Après avoir fait parler la poudre une première fois, Erling Haaland a offert la victoire à son équipe en envoyant un missile dans la lucarne gauche de Keylor Navas. En inscrivant un doublé en Ligue des Champions, le prodige norvégien a frappé un grand coup.

Il rejoint Robert Lewandowski au classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison avec 10 buts inscrits en 7 matchs. Le jeune buteur comptabilise au total 39 réalisations en 29 apparitions (toutes compétitions confondues). Des performances qui ne laissent pas insensibles.

Sa réaction lucide

Le « serial buteur » affole en effet toute l’Europe. Il était d'ailleurs le principal sujet de discussion des journalistes allemands, épatés par son efficacité. Mais le principal concerné préfère garder la tête froide. « J’ai beaucoup de choses à améliorer, vous l’avez vu aujourd’hui, il faut que je continue à travailler dur », a-t-il déclaré en conférence d’après match.

Le buteur du Borussia Dortmund espère surtout poursuivre sur cette lancée et « aller le plus loin possible dans la compétition ». Les Parisiens sont donc prévenus pour le match retour, prévu le 11 mars au Parc des princes.