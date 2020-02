ASSE : L'agent de Ruffier fait une déclaration fracassante

Alors que Claude Puel a décidé de mettre Stéphane Ruffier sur le banc contre le Stade de Reims, l’agent du gardien de but fait des révélations fracassantes sur le coach manager général de l' ASSE.

L'agent de Ruffier accuse Claude Puel de démolir l'ASSE

Stéphane Ruffier sera sur le banc de touche contre le Stade de Reims, selon les informations de L’Équipe. Jessy Moulin sera donc le gardien de but titulaire. Cette décision de Claude Puel traduit la tension entre le gardien de but et le nouvel entraineur de l’ASSE ces dernières semaines.

D’après Foot01, le gardien de but aurait quitté l’entraînement ce vendredi, tout « furieux ». Une situation très tendue qui a fait réagir l’agent du dernier rempart de l’AS Saint-Étienne. Dans des propos confiés à L’Équipe, Patrick Glanz s’en prend ouvertement à Claude Puel.

« Depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne, l'entraineur a établi un rapport de force dictatorial avec toutes les composantes du club », a-t-il martelé dans le quotidien sportif. À la question de savoir s’il existe « un conflit personnel » entre le coach des Verts et son poulain, l’agent de Stéphane Ruffier a répondu. « Pas du tout ».

Toutefois, le représentant du portier de 33 ans estime que le patron du staff technique des Stéphanois « a commencé une entreprise de démolition ». Patrick Glanz s’inquiète selon lui plus pour l’ASSE menacée de relégation, plutôt que pour Stéphane Ruffier.

Claude Puel a failli se bagarrer avec un joueur de l' ASSE ?

« La bonne question est de se demander quel est l'avenir de l'AS Saint-Étienne plutôt que celui de Stéphane Ruffier. Car aujourd'hui, ce n'est pas Ruffier qui est en danger, mais l'ASSE », a-t-il confié. Le proche du gardien de but des Verts a présenté Claude Puel comme quelqu’un qui était « détesté à Lyon, Nice et Leicester ».

Pour finir, il a appris que ce dernier a failli s'empoigner avec l’un de ses joueurs. « Vous savez, quand un coach, à trois heures d'un match au Parc des Princes contre le PSG est à deux doigts d'en venir aux mains avec un de ses milieux de terrain, tout est résumé », a révélé Patrick Glanz.