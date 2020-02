RC Lens : Les raisons du renvoi de Philippe Montanier

C'est un coup de tonnerre qui a eu lieu mardi en Ligue 2 avec le limogeage de Philippe Montanier de son poste d'entraineur du RC Lens. Quelques heures après l'annonce de cette décision radicale, le club a donné quelques explications.

Lens ne doit pas se louper cette saison

La défaite contre le Stade Malherbe de Caen a donc été le résultat négatif de trop pour Philippe Montanier. Pourtant troisième de Ligue 2 et donc toujours en course pour monter à l'échelon supérieur, le club nordiste a pris la décision de se séparer d'un technicien arrivé il y a un peu plus d'un an et demi en Artois.

Sur une mauvaise pente depuis le début de l'année 2020 avec seulement sept points pris en sept rencontres, Lens a vu Lorient s'échapper en tête du classement et surtout Ajaccio, Troyes et Clermont revenir totalement dans le jeu pour la deuxième place.

Pensionnaire de Ligue 2 depuis cinq saisons, le RCL veut absolument remonter en Ligue 1 cette saison et ses dirigeants se devaient donc de réagir au vu des mauvais résultats actuels, comme l'a confié le directeur général Arnaud Pouille sur le site du club.

"Ce ne sont jamais des décisions faciles à prendre. Nous nous devions d’intervenir pour favoriser une réaction au sein de l’équipe. Notre bilan est largement insuffisant depuis le retour de la trêve, bien loin des résultats espérés pour un club aux objectifs élevés. Nous espérons avec ce changement réinscrire l’équipe dans une dynamique positive et de façon durable jusqu’à la fin de saison. Nous avons jugé qu’un ressort était cassé. J'en profite pour remercier Philippe et son staff pour le travail accompli."

Nouvel entraîneur du RC Lens jusqu'à nouvel ordre - "Franck était l’entraineur de notre équipe réserve depuis trois saisons. Il a toutes les qualités pour redynamiser le groupe", explique Arnaud Pouille - Franck Haise débutera sa mission lundi soir sur la pelouse du Paris FC.