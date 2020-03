OM : Villas-Boas reçoit un bon conseil pour Florian Thauvin

Après 6 mois d’indisponibilité, Florian Thauvin a fait son grand retour avec l’ OM lors de la réception d’Amiens SC (2-2). Un bon renfort pour l’ Olympique de Marseille sur cette fin de saison. Mais André Villas-Boas peut-il déjà tirer le maximum de son joueur ?

OM : Villas-Boas devra jouer de patience avec Florian Thauvin

L’ OM a déçu lors de son match contre Amiens SC (2-2) vendredi, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Après avoir mené 2-0, les Marseillais se sont fait rattraper en fin de rencontre par les Amiénois. C’est évidemment une contre-performance qui ne peut être saluée par Pierre Ménès.

Mais le journaliste de Canal+, estime que le tableau n’a pas été totalement sombre non plus pour l’ OM. Les Marseillais ont enregistré une « bonne nouvelle » pendant cette rencontre : le retour de Florian Thauvin au sein de l’équipe. Sur son blog, Pierre Ménès a rappelé que l’ancien Magpie « a pu jouer un petit quart d’heure et s’est même procuré une occasion ».

André Villas-Boas peut en être heureux. L’entraîneur phocéen tient en Florian Thauvin un renfort de poids pour son effectif en cette fin de saison. Mais Pierre Ménès souhaite que le technicien portugais comprenne que « le meilleur buteur marseillais des deux dernières saisons a logiquement manqué de rythme et va avoir besoin d’un peu de temps avant de donner à nouveau" la pleine mesure de son talent.