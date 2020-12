OM : Le gâchis confirmé, Thauvin s’en prend à Villas-Boas

Publié le 20 décembre 2020 à 10:10

Florian Thauvin n’apprécie pas de voir l’ OM retomber dans ses travers en Ligue 1. Après avoir redonné l’espoir de sa participation à la lutte pour le titre à ses fans, l’Olympique de Marseille décline ces derniers jours, ce qui a suscité une sortie de Thauvin sur le jeu proposé par André Villas-Boas.

OM : Villas-Boas accusé par Florian Thauvin ?

André Villas-Boas devrait bien se sentir concerné par la sortie de Florian Thauvin suite au match nul 1-1 de l’ OM face au Stade Reims. Les Marseillais gâchent leur bonne remontée en championnat avec leurs contre-performances de ces deux dernières journées en Ligue 1. En effet, 4e de Ligue 1 avec 28 points, le club phocéen pouvait profiter de ses deux matchs en retard pour s’offrir la tête du championnat. Pour crédibiliser davantage la prévision de débuter l’année 2021 à la première place, Marseille devait battre le Stade Rennais en semaine ainsi que le Stade de Reims hier samedi. L’OM a plutôt essuyé une défaite face aux Bretons (2-1) avant d’échapper à un nouveau revers contre Reims (1-1).

Florian Thauvin, buteur samedi, n’a pas apprécié la façon de jouer de son équipe. Dans sa critique d'après match, il semblait pointer le système de jeu mis en place par son entraîneur André Villas-Boas. Le milieu offensif de l’ OM a déclaré au micro de Téléfoot : « Avoir la possession du ballon, c’est bien, mais à un moment donné, on ne joue que latéral ou alors vers l’arrière et on ne prend jamais de risques. C’est un résultat mérité, c’est tout ! » L’ancien Bastiais a ensuite insisté : « Beaucoup de choses ne vont pas. On joue trop latéral, la dernière passe, ça ne va pas. Il n’y a pas assez de mouvements...»

Olympique de Marseille : Quelle réaction de Villas-Boas ?

André Villas-Boas, concepteur du jeu marseillais, devrait apprécier cette sortie justifiée de son Florian Thauvin. L’Olympique de Marseille, pour espérer prendre la tête du championnat, devra désormais espérer un match nul entre le LOSC et le PSG ce dimanche. Ainsi, les deux équipes feraient du sur place dont il pourra encore profiter pour se hisser en tête du championnat, à condition de remporter ses prochains matchs ainsi que ses deux matchs en retard face au RC Lens et l’OGC Nice.













Par Gary SLM