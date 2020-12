OM : La frustration de Thauvin après le nul contre Reims

Publié le 20 décembre 2020 à 00:30

Battu par le Stade rennais lors de la dernière journée, l’OM n’a pas réussi à se relancer contre Reims ce samedi. Florian Thauvin n’a pas caché sa déception après le nul concédé au Vélodrome (1-1).

L’OM arrache le nul contre le Stade de Reims

Nouveau coup d’arrêt pour l’Olympique de Marseille. Après sa défaite contre le Stade rennais (2-1), l’OM avait à cœur de renouer avec la victoire. Opposé au Stade de Reims samedi à l’Orange Vélodrome, le club phocéen a été contraint au partage des points par le club champenois. Les deux formations se sont séparées sur le score d’un but partout. Les hommes d’André Villas-Boas ont mal débuté la rencontre après un csc de Yuto Nagatomo (20e). Les Marseillais sont revenus au score grâce à Florian Thauvin (45e). Bien que buteur, le champion du monde a exprimé son courroux après la nouvelle contreperformance de son équipe. Marseille cale à la 4e position et rate l’occasion de revenir à quelques points du LOSC (2e) et du PSG (3e) qui s’affrontent dimanche.

Florian Thauvin remonté après le nul de Marseille

Déçu du résultat de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a pointé les faiblesses de son équipe après le match. Pour l’ailier, l’OM manque d’allant offensif. « C’est vrai qu'ils ont bien défendu. On a la possession du ballon, c’est bien, mais à un moment donné, on joue que latéral, on joue toujours vers l’arrière, on ne prend jamais de risque. Donc c’est un résultat mérité, c'est tout […] Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Comme j’ai dit, on joue trop latéral, trop vers l’arrière... La dernière passe, ça ne me va pas, il n’y a pas assez de mouvements. Il y a trop de choses qui ne vont pas », a déploré le champion du monde tricolore au micro de Téléfoot. Reste à savoir si ces manquements seront comblés lors du déplacement à Angers mercredi.













Par Ange A.