OL : Coronavirus, deux joueurs échappent au confinement !

Deux joueurs de l’équipe de l’OL ont quitté Lyon où ils étaient confinés depuis l’annonce des mesures strictes du gouvernement et l’arrêt des championnats.

OL : Thiago Mendes et Kenny Tete sont partis de Lyon

La Ligue 1 est suspendue jusqu’à nouvel ordre, en raison du Covid-19. Du coup, l’OL a cessé toutes ses activités comme indiqué dans son communiqué officiel, publié le 18 mars. Les joueurs de l’Olympique Lyonnais, à l’instar de leurs homologues, sont donc confinés chez eux. Mais deux d’entre eux sont partis de la capitale des Gaules.

Selon Anthony Lopes, il s’agit de Thiago Mendes et du défenseur Kenny Tete. Le premier serait parti dans son pays natal au Brésil. Quant au deuxième, il a rejoint sa famille à Amsterdam aux Pays-Bas, d’après les révélations du gardien de but de l’OL, sur RMC Sport. En revanche, les autres joueurs de l’effectif du club rhodanien respectent le confinement et sont à Lyon, comme l’a confié le portier N°1 des Gones sur la radio.

D’après les informations du quotidien Le Parisien, Thiago Silva et la star Neymar du Pais Saint-Germain ont aussi rallié le Brésil pour échapper à l'isolement imposé dans l’hexagone, à cause de la pandémie de Coronavirus.