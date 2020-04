Coronavirus : L’UEFA met un gros coup de pression sur les Ligues

L'UEFA estime que le football peut reprendre après la crise de coronavirus. Dès lors, elle exhorte les Ligues européennes à tout faire pour boucler leur championnat respectif, sous peine de voir leurs clubs exclus des coupes d’Europe la saison prochaine.

Coronavirus : L'UEFA invite les Ligues à boucler leurs championnats, sinon...

À cause du coronavirus, l’UEFA a reporté l’Euro 2020 en 2021, afin de permettre aux Ligues nationales de finir leurs championnats. Derrière cette décision, l’instance veille à ce que les compétitions nationales se déroulent jusqu’à leur terme.

En tout cas, Aleksander Ceferin a brandi la menace contre les Ligues qui ne mettront pas tout en oeuvre pour reprendre et achever leurs championnats. Il leur accorde même le droit d’aller jusqu’à août 2020.

« Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir, et pensons que toute décision d'abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée», a-t-il affirmé dans le courrier, dont l'agence Associated Press s’est procuré une copie.

En effet, le président de l’UEFA tient à ce que les clubs soient qualifiés régulièrement pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa 2020-2021.

« Il est primordial que même un événement perturbateur comme cette épidémie (coronavirus) n'empêche pas que nos compétitions se déroulent sur le terrain, et que tous les titres sportifs soient attribués sur la base des résultats », poursuit la lettre.

L’UEFA menace les clubs d'exclusion des coupes d'Europe

Pour finir, l’UEFA indique qu’elle « se réserve le droit de ne pas admettre des clubs à participer aux compétitions qu’elle organise en 2020-2021, conformément aux règlements applicables ». Pour rappel, la Pro League de Belgique a décidé de mettre fin à sa saison officiellement le 15 avril, en raison de la persistance du coronavirus.