Man United Mercato : Grand coup de froid pour Jadon Sancho ?

Plusieurs clubs européens s’arrachent la pépite anglaise Jadon Sancho. Manchester United semblait en pôle position pour rapatrier l’ailier de 20 ans en Angleterre. Seulement, les Mancuniens pourraient renoncer au crack du Borussia Dortmund à cause de leurs difficultés financières.

Le dossier Jadon Sancho déjà clos à Man United ?

On s’achemine sans doute vers un énorme rebondissement dans le dossier Jadon Sancho. Proche de rejoindre Manchester United, le jeune attaquant pourrait finalement rester au Borussia Dortmund. À en croire Paul Merson, les Reds Devils ne devraient pas être en mesure de dépenser plus de 100 millions d'euros pour un seul joueur au prochain mercato.

L’ancienne gloire d’Arsenal estime que Manchester United est durement frappé par la pandémie de coronavirus. Dans les colonnes du Daily Star, Paul Merson indique que le transfert de Jadon Sancho vers Old Trafford va tomber à l’eau. L’ancien Gunner ne voit pas Manchester United réussir à débourser le prix fixé pour le joueur, 100 millions d’euros, alors qu’il n’enregistre plus d’entrée d’argent.

Plus de 100 M€ de Manchester United sur un seul joueur ?

The Sun va même plus loin. D’après le journal, Manchester United est la formation de Premier League la plus touchée par l’arrêt des compétitions. Le média estime que ses pertes vont dépasser la barre des 130 millions d’euros. Soit plus de 10% des pertes de l’ensemble des clubs du championnat. Celles-ci devraient dépasser le milliard d’euros.

Ole Gunnar Solskjaer qui est manager de l’équipe du club anglais ne voit pourtant pas les choses de la sorte. Dans une récente sortie, le coach des Reds Devils vantait la santé financière de son club. Et d’après lui, Manchester United va réaliser un grand mercato cet été.