Bétis Mercato : Newcastle, Real, le choix de Fékir dévoilé

Près d’un an après son arrivée en Espagne, Nabil Fékir se fait courtiser dans toute l'Europe. Seulement, comme le révèle la presse espagnole, le milieu de terrain du Bétis Séville ne compte pas brûler les étapes.

Nabil Fékir aurait tranché pour son avenir

Arrivé l’été dernier en provenance de l’OL, Nabil Fékir s’est imposé comme l’atout majeur du Bétis Séville cette saison. L’ancien capitaine de Lyon compte 7 buts et 6 passes décisives en 23 matches cette saison. Suffisant pour qu’il soit sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Le nom du champion du monde tricolore est associé au Real Madrid, à Arsenal et même au nouveau riche Newcastle.

Malgré l’intérêt qu’il suscite, Nabil Fékir ne devrait pas bouger au prochain mercato. Selon les informations de Marca, le Lyonnais aurait fait part à sa direction de son envie de continuer avec le Bétis. D’après le journal madrilène, le milieu offensif aurait pu partir à deux conditions. La première aurait été qu’il reçoive une offre de l’un des deux géants de la Liga (le Real ou le Barça).

L’autre possibilité aurait été que le Bétis Séville ressente le besoin de le céder pour ajuster son budget. Mais on n’en est pas (encore) là du côté du club andalou. Les Verdiblancos sont bien partis pour garder le joueur de 26 ans. D’autant plus que la crise sanitaire actuelle affecte également les finances des grands clubs comme le Real et le Barça. Pour Marca, les voyants sont au vert pour que le Lyonnais reste à Séville.