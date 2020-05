Stade Brestois Mercato : Gautier Larsonneur rempile un an

Le Stade Brestois a blindé le contrat de son jeune gardien de but Gautier Larsonneur. Grâce à son nouveau bail, il est engagé maintenant pour trois années à Brest.

Stade Brestois : Gautier Larsonneur va jusqu'en juin 2023

Gautier Larsonneur a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire à Brest. Initialement lié au club breton jusqu’en 2022, le jeune portier a prolongé jusqu'au 30 juin 2023. « Le Stade Brestois a le plaisir d’annoncer la prolongation de son gardien de but Gautier Larsonneur pour une saison. Après une grosse saison de Ligue 1, il a donc choisi la stabilité et poursuivra sa progression avec les ty-zefs au plus haut niveau. À 23 ans et déjà 101 matchs de championnat en professionnel, Gautier a l’avenir devant lui, et ce sera au Stade Brestois », a informé le club de Ligue 1.

L’entraîneur des gardiens de but à Brest est fier de la progression de son protégé. « Gautier Larsonneur a toujours passé les étapes qui se présentaient à lui. Quand il était au centre de formation, il l’a fait… Il est ensuite passé pro, a confirmé et s’est mis au niveau de la Ligue 1. Tout ça fait partie de lui, il a un mental de champion… Il ne doute jamais, est performant et il fonce. Je vais continuer à l’accompagner pour qu’il puisse franchir de nouveaux caps et confirmer, car la deuxième année (en Ligue 1, NDLR) est plus compliquée », a réagi Julien Lachuer.