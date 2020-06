Allemagne : Leverkusen en finale après sa victoire contre une D4

Le Bayer Leverkusen s’est facilement imposé face à Sarrebruck, équipe de D4, 3-0 en demi-finale de Coupe d’Allemagne, mardi soir.

Une domination sans partage

Pas de surprise dans cette première demi-finale de Coupe d’Allemagne. Le Bayer Leverkusen a fait respecter la hiérarchie en s’imposant 3-0 face à Sarrebruck, première équipe de 4e division à atteindre une demi-finale de Coupe d'Allemagne

Les joueurs de Sarrebruck sont apparus à court de forme, eux qui n’avaient plus disputé le moindre match depuis mars.

Avec une possession de plus de 80%, Leverkusen n’a laissé que des miettes à son adversaire. Après dix minutes de résistance de la part du club de quatrième division, l'ancien joueur du PSGMoussa Diaby a ouvert le score (11e). Quelques minutes plus tard, Lucas Alario l'imite et met ainsi son équipe rapidement à l’abri d'une surprise. Un but de Karim Bellarabi vient sceller la victoire du Bayer à la 81e minute.

Leverkusen en finale, première depuis 2009

Avec cette victoire, Leverkusen s’invite en finale de la Coupe d’Allemagne pour la quatrième fois de son histoire et la première depuis 2009. Ce mercredi, le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort, les deux derniers vainqueurs de la Coupe d'Allemagne, s'affronteront dans l'autre demi-finale. Le vainqueur affrontera donc le Bayer Lerverkusen le 4 juillet, à Berlin.