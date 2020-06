Foot européen : Ce qu'il faut retenir en Bundesliga, Liga, et Série A

Un week-end de football chargé pour la première fois depuis début mars ! La Liga espagnole et la Coupe d'Italie sont venues s'ajouter à la Bundesliga, déjà repartie depuis un mois.

Liga, Ligue des Champions : un fauteuil pour 3

Le FC Barcelone et le Real Madrid, vainqueurs respectifs de Majorque et Eibar, semblent partis dans un mano à mano interminable jusqu'à la fin du championnat pour l'attribution du titre. Lionel Messi a signé son retour par un but et deux passes décisives. Getafe ayant été vaincu à Grenade, la Real Sociedad et l'Atlético ayant quant à eux concédé le nul, le suspense pour la course à la Ligue des Champions est maintenu. Pour l'instant, c'est le club de Saint-Sébastien, 4e avec 47 points, qui détient le précieux sésame, tandis que ses concurrents le talonnent d'un seul point.

Le Borussia Dortmund officiellement qualifié en Ligue des Champions

En l'emportant dans les arrêts de jeu sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf grâce à l'inévitable Erling Haaland, le Borussia Dortmund a entériné sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Vainqueur à Hoffenheim, Leipzig devra encore patienter avant de pouvoir valider sa place. Battu de justesse à Munich, le Borussia Mönchengladbach aurait pu être nettement distancé par le Bayer Leverkusen. Mais l'équipe de Peter Bosz a concédé le nul à Schalke (qui enchaîne un 13e match sans victoire), c'est tout de même suffisant pour récupérer la 4e place.

La 7e place est dorénavant qualificative pour la Ligue Europa suite aux résultats des demi-finales de Coupe d'Allemagne. Elle revient pour l'instant à Hoffenheim, mais Fribourg reste à 1 point suite à son match nul à Wolfsbourg. Concernant le maintien, le Werder Brême est revenu à hauteur du Fortuna Düsseldorf. Les deux équipes se livreront une bataille acharnée pour la place de barragiste, tandis que Paderborn s'est encore enfoncé et pourrait être officiellement relégué dès demain.

Naples - Juventus en finale de Coupe d'Italie

La Juventus s'est qualifiée pour la finale de Coupe d'Italie de manière peu glorieuse. À 11 contre 10 pendant plus de 70 minutes, les Bianconeri n'ont pas réussi à forcer le verrou Rossoneri et sont qualifiés grâce au nombre de buts marqués à l'extérieur (1-1 à l'aller). Cristiano Ronaldo s'est illustré en voyant son penalty détourné sur le poteau par Gianluigi Donnarumma. De l'autre côté, Naples a également validé son ticket. Tout était mal parti suite au corner direct de Christian Eriksen, mais Dries Mertens a égalisé avant la mi-temps, devenant par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire du SSC Napoli avec 122 réalisations.